“Mi moño me salvó la vida”: El desgarrador relato de Abigail tras ser atacada con un combo por su expareja

Con la voz entrecortada, una Biblia entre las manos y canciones de alabanza sonando de fondo, M. Abigail A.C., relató desde la habitación donde se recupera del brutal ataque que sufrió de parte de su expareja.

“Le doy gracias a Dios, porque me ha dado otra vida. Quizás por mis hijas, qué hubiera sido de ellas si me pasaba algo. Gracias a Dios estoy viva”, dijo en contacto con el programa El Mañanero.

El hecho ocurrió en Santa Cruz, cuando la mujer recibió tres golpes en la cabeza con un combo. El agresor buscaba impactar en la nuca, pero un detalle insólito marcó la diferencia: el moño que llevaba en su cabello.

“Uno de los golpes fue con toda su fuerza, y como yo tenía un moño grande y bien amarrado, eso lo hizo rebotar. Él quería darme en la nuca, pero el combo saltó arriba de mi cabeza. Si no, no estaría contando esto”, relató la víctima, convencida de que ese detalle le salvó la vida.

Entre lágrimas, también reveló que las amenazas eran constantes: “Me lo dijo antes, vinieron incluso con su madre y su hermana a agredirme en mi propia casa. Por eso me salí y alquilé este cuarto, para estar protegida. Pero igual me encontró”.

Hoy Abigail vive con miedo. “Quiero irme de aquí, a otro país, a otro departamento donde pueda estar mejor. Aquí no me siento segura”, expresó.

La víctima pidió ayuda a la población para rehacer su vida y proteger a sus hijas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 733 96 341.

Mira la programación en Red Uno Play