Cámaras captan a sospechoso huyendo tras ataque a policía en Santa Cruz

Un oficial de policía resultó herido este martes en un tiroteo ocurrido en la zona del tercer anillo externo, entre las avenidas Busch y Radial 23. Según reportes preliminares, más de seis disparos fueron realizados por los agresores.

Cámaras de seguridad captaron a un hombre corriendo inmediatamente después del ataque. Se presume que podría tratarse de uno de los tiradores, mientras que otras imágenes obtenidas por diferentes cámaras muestran al sujeto portando un arma de fuego en la mano, lo que indicaría que sería el responsable de disparar contra el uniformado.

En las imágenes se observa al individuo mirando hacia atrás mientras huye, posiblemente para verificar si alguien lo perseguía.

El policía herido recibió un impacto de bala en la rodilla derecha y actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. La Policía ya analiza las imágenes obtenidas para confirmar la identidad del atacante y esclarecer la secuencia del hecho.

Testigos indican que los agresores descendieron de un vehículo desde el que efectuaron los disparos. Las primeras versiones señalan que uno de los sospechosos podría ser un ciudadano extranjero, aunque esta información aún está en investigación.

Las autoridades realizan operativos en el Cordón Ecológico, zona a la que se presume huyeron los antisociales tras atacar al oficial. La Policía se encuentra movilizada en Santa Cruz para dar con el o los responsables del atentado y se espera un informe oficial en las próximas horas.

