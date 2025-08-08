¡Impactante video! Policía militar recibe un disparo en el cuello durante forcejeo con sospechoso

Un policía militar fue herido de un disparo en el cuello mientras forcejeaba con un sospechoso durante un operativo realizado en el sur de São Paulo. El incidente ocurrió cuando el oficial intentaba detener a un individuo sospechoso de portar un arma de fuego.

Según el reporte policial, tras efectuar el disparo que impactó en el cuello del uniformado, éste quedó tendido en el suelo.

Imágenes captadas en video muestran claramente el momento del enfrentamiento: el policía forcejea con el sospechoso, quien sostiene un arma en su mano derecha. En la escena, un hombre intenta intervenir para alejar al agresor del agente, pero no logra detenerlo.

En cuestión de segundos, el oficial saca su arma, lo que hace que el sospechoso se retire momentáneamente. Sin embargo, es en esa secuencia cuando el individuo apunta y dispara a la altura del cuello del policía, quien cae al piso.

A pesar de la gravedad de la herida, el policía se levanta poco después, intentando quitarse el casco mientras los testigos observan con preocupación. Posteriormente, el oficial se acerca a su motocicleta, de donde saca un teléfono celular para solicitar ayuda.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso, quien huyó tras el incidente.

A continuación, el video:

