“Como de película": Vecino narra cómo ladrones robaron 3 caballos mientras la dueña pedía auxilio

Un robo inusual y lleno de tensión sorprendió a los vecinos del barrio Magisterio Sur. En plena noche, los gritos desesperados de una mujer alertaron a toda la cuadra: tres de sus caballos habían sido robados por delincuentes, quienes escaparon montados en ellos, dejando tras de sí una escena digna de una película de acción.

“Como de película, ante los gritos de la persona que estaba siendo afectada por el robo de sus tres caballos, salimos los vecinos a darle auxilio. En primera instancia pensamos que era un robo de celular, pero luego, gracias a videos, vimos que se trataba de un robo de caballos”, contó Alfredo Hurtado, presidente de la junta vecinal.

Según testigos, tras una persecución improvisada, la víctima logró recuperar uno de los animales. Los otros dos fueron llevados por los ladrones, quienes huyeron en direcciones distintas: dos a caballo y uno corriendo.

El hecho encendió las alarmas sobre la creciente inseguridad en la zona. Hurtado denunció que en las últimas semanas se han registrado asaltos, ataques con armas blancas y la presencia de pandillas.

“Hace un tiempo se han venido pandillas, no sabemos si son del barrio o de otro lado, pero se juntan en nuestra plaza. Estamos olvidados”, lamentó.

Los vecinos exigen mayor presencia policial y patrullajes nocturnos para frenar los robos, que califican como constantes. La víctima del robo formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Los Lotes, que ya cuenta con imágenes de cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables.

