¡Horror en casa! Madre atacó a su hijo de 8 años, lo golpeó y lo obligó a hacer 'cosas impensables'

La denuncia fue presentada por un joven de 19 años, hermano de la acusada, quien relató que, al regresar de hacer ejercicio, encontró a su sobrino llorando.
08/08/2025 10:33
Una mujer de 35 años fue detenida en el barrio Huaico Hondo luego de que su propio hermano la denunciara por agredir física y psicológicamente a su hijo de ocho años. El menor sufrió severos castigos, entre ellos ser azotado con un cinturón y, en una ocasión, obligado a ingerir sus propios excrementos.
Al día siguiente, el denunciante escuchó al menor llorar y presenció cómo su hermana lo golpeaba con un cinturón. Tras forcejear con ella, logró apartar al niño y lo llevó a la escuela, aunque sin útiles, ya que la mujer se negó a entregarlos.
El menor fue puesto bajo resguardo y se activaron los protocolos de protección infantil. La acusada permanece detenida y afronta cargos por lesiones y maltrato agravado por el vínculo.
