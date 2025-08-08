¡Horror en casa! Madre atacó a su hijo de 8 años, lo golpeó y lo obligó a hacer 'cosas impensables'

Una mujer de 35 años fue detenida en el barrio Huaico Hondo luego de que su propio hermano la denunciara por agredir física y psicológicamente a su hijo de ocho años. El menor sufrió severos castigos, entre ellos ser azotado con un cinturón y, en una ocasión, obligado a ingerir sus propios excrementos.

La denuncia fue presentada por un joven de 19 años, hermano de la acusada, quien relató que, al regresar de hacer ejercicio, encontró a su sobrino llorando. El niño le pidió ayuda tras haber sido golpeado nuevamente, esta vez por un comentario escolar en el que su maestra había escrito “incompleto” en una tarea.

Al día siguiente, el denunciante escuchó al menor llorar y presenció cómo su hermana lo golpeaba con un cinturón. Tras forcejear con ella, logró apartar al niño y lo llevó a la escuela, aunque sin útiles, ya que la mujer se negó a entregarlos.

Las investigaciones posteriores confirmaron que el menor presentaba lesiones severas en la espalda y que había sido víctima de continuos maltratos. Según la Justicia, la madre —empleada de una heladería— mantenía un patrón de violencia física y psicológica contra el niño.

El menor fue puesto bajo resguardo y se activaron los protocolos de protección infantil. La acusada permanece detenida y afronta cargos por lesiones y maltrato agravado por el vínculo.

Mira la programación en Red Uno Play