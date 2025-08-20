Realizan operativo tras el ataque armado contra un policía en Santa Cruz; hay un arrestado

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, coronel Jorge Silva Salvatierra, informó este martes que la Policía, activó un operativo de rastrillaje en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz, después de suscitarse un ataque contra un efectivo policial la pasada jornada.

“Estamos realizando un plan de alto impacto especialmente en lo que concierne a la zona del Cordón Ecológico e inmediaciones del río Piraí, para realizar lo que es el tema de rastrillaje, y poder dar con esta persona que a mediodía atentó contra la vida de un funcionario policial”, manifestó Silva.

La autoridad policial señaló que, por el momento una persona se encuentra arrestada quien sería un chofer, el mismo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y se encuentra investigado.