Captan llegada de brasileño con varias maletas, un día antes de balear a un policía

Un ciudadano brasileño, que figura con doble identidad, alquiló un departamento en la zona de Equipetrol y pasó la noche antes de protagonizar un ataque armado contra un policía, según informó la Policía Nacional.

Las cámaras de seguridad captaron al hombre, identificado como Lucas Alves dos Santos, también conocido como Pedro Alfonso Silva Borato, llegando al edificio con varias maletas. Las imágenes muestran a varios hombres descargando equipaje de un vehículo para subirlo a otro, lo que incrementa las sospechas sobre una operación coordinada.

El ataque ocurrió la mañana del martes 19 de agosto, cuando el brasileño se desplazaba en un vehículo público y fue interceptado por un grupo policial. Durante el enfrentamiento, el sargento segundo Manuel Rosendo Zapata Pachuri resultó herido en la pierna derecha por un proyectil de arma de fuego, que le provocó fractura de peroné. El uniformado permanece internado en un hospital de la ciudad.

El vehículo en el que se trasladaba el sospechoso, una vagoneta azul con franjas amarillas y placa identificada, pertenece a un radio móvil cuyo conductor fue secuestrado y se presume que el brasileño se llevó sus pertenencias. A pesar de la movilización de todas las unidades policiales, el atacante continúa prófugo.

