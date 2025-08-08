Bomberos revelan detalles del incendio en depósitos de la Gobernación de Santa Cruz

Álvaro Castillo, comandante de los bomberos voluntarios UUBR, brindó nuevos detalles sobre el gran incendio que consumió depósitos de la Gobernación de Santa Cruz, este jueves. Confirmando la magnitud del siniestro, Castillo describió cómo la columna de humo era visible desde kilómetros de distancia, lo que alertó a su equipo de la gravedad de la situación.

El incendio, que requirió la intervención de múltiples dotaciones de bomberos, fue controlado tras "tres o cuatro horas de trabajo". "La intervención fue bastante rápida y oportuna", explicó Castillo, destacando que el principal objetivo era evitar que el fuego se propagara a las empresas aledañas, lo que habría generado una catástrofe aún mayor.

Desafíos en la extinción y el misterio de las causas

Una de las claves para el rápido control del fuego fue el acceso a un hidrante. "Logramos conectarnos al hidrante, de ahí nos pudimos abastecer todos, se hizo un sistema de abastecimiento continuo en línea", lo que permitió una gran capacidad de refrigeración y contención del incendio, aseguró el comandante.

Sin embargo, Castillo también señaló las deficiencias del sistema de hidrantes, mencionando que la falta de estandarización en las llaves y la ausencia de señalización adecuada causan demoras, aunque en este caso solo fueron de unos 20 minutos.

Sobre el contenido de los depósitos, Castillo mencionó que se trataba de un depósito con vehículos, motocicletas y material electrónico. Esto explica el humo negro y denso que caracterizó el siniestro, ya que los neumáticos y otros materiales combustibles generaron una gran cantidad de humo tóxico.

En cuanto a las causas del incendio, el comandante indicó que hay varias versiones, pero que la investigación oficial estará a cargo de los bomberos de la policía y de la división DIRENA de la Gobernación. La hipótesis de un "incendio de interfase", es decir, que un incendio de pastizales se extendió a la estructura, es una de las principales líneas de investigación que se deberá confirmar. El comandante concluyó que estas autoridades son las únicas "acreditadas por ley para poder dar con la causa de este incendio".

