(VIDEO):  Así se produjo el incendio en un depósito de la Gobernación del Parque Industrial en Santa Cruz

Este jueves por la tarde se produjo un incendio de gran magnitud, en el sector del Parque Industrial, en las imágenes se puede observar todo el sector que resultó afectado.

El incendio se produjo en un depósito de la Gobernación de Santa Cruz, donde se quemaron vehículos y equipos tecnológicos.

Personal de Bomberos llegó al lugar, sin embargo, las llamas ya habían consumido a gran parte de los vehículos.

Según el reporte preliminar, todo se había originado por una quema de pastizales, que alcanzó al depósito y provocó el incendio. Bomberos y las autoridades se encuentran trabajando en la zona, y evalúan el daño que se causó.

Neemías Rodríguez vecino del lugar, afirmó que vivieron momentos de pánico y mucha preocupación al ver cómo las llamas consumían gran parte del sector.

“Estaban pasando por aquí yendo a realizar mi trabajo y escuchamos una explosión en un depósito, el incendió se propagó rápido y no dio tiempo a que los vecinos actúen y ayuden”, manifestó Rodríguez.

