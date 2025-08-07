(VIDEO): Reportan incendio de magnitud en la zona del Parque Industrial en Santa Cruz

Este jueves se reportó un incendio de magnitud en un depósito de la zona del Parque Industrial en Santa Cruz, que causó alarma entre la población.

Varias imágenes fueron proporcionadas, donde se observa cómo las llamas se expanden en el sector.

Al lugar llegaron unidades de Bomberos para sofocar las llamas, en el sector se creó una gran humareda, producto del incendio.

Aún se desconocen las causas del incendio. Se espera un informe oficial de Bomberos de la Policía, quienes continúan con las labores para controlar el fuego.

