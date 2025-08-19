TEMAS DE HOY:
Santa Cruz Narcotráfico ACCIDENTE AÉREO

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Resultaron con quemaduras! Explosión en un silo deja varios bomberos heridos en Santa Cruz

El incendio comenzó en un silo con aserrín en la zona del Cambódromo, Santa Cruz. Una explosión sorprendió a los bomberos mientras trabajaban en el enfriamiento.

Naira Menacho

19/08/2025 19:17

Escuchar esta nota

Un incendio registrado la tarde de este martes alrededor de las 14:00 en un silo ubicado en el Cambódromo, sexto anillo de Santa Cruz, derivó en una explosión que dejó al menos 10 bomberos heridos con quemaduras.

El siniestro, que en principio fue controlado por Bomberos de la Policía y voluntarios, se complicó cuando una de las calderas explotó, sorprendiendo a los efectivos que se encontraban realizando labores de enfriamiento.

De acuerdo con los paramédicos en el lugar, los heridos presentan quemaduras de primer y segundo grado en manos y rostro. Todos fueron trasladados al hospital Obrero, donde se espera un reporte médico oficial sobre su estado.

“Cuando ya habían controlado el fuego y realizaban el enfriamiento, se produjo la explosión”, relataron testigos del hecho.

Investigación en curso

El incendio se habría originado en un silo con acumulación de aserrín, aunque las causas exactas del fuego y la posterior explosión serán investigadas por las autoridades competentes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD