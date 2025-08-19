¡Resultaron con quemaduras! Explosión en un silo deja varios bomberos heridos en Santa Cruz

Un incendio registrado la tarde de este martes alrededor de las 14:00 en un silo ubicado en el Cambódromo, sexto anillo de Santa Cruz, derivó en una explosión que dejó al menos 10 bomberos heridos con quemaduras.

El siniestro, que en principio fue controlado por Bomberos de la Policía y voluntarios, se complicó cuando una de las calderas explotó, sorprendiendo a los efectivos que se encontraban realizando labores de enfriamiento.

De acuerdo con los paramédicos en el lugar, los heridos presentan quemaduras de primer y segundo grado en manos y rostro. Todos fueron trasladados al hospital Obrero, donde se espera un reporte médico oficial sobre su estado.

“Cuando ya habían controlado el fuego y realizaban el enfriamiento, se produjo la explosión”, relataron testigos del hecho.

Investigación en curso

El incendio se habría originado en un silo con acumulación de aserrín, aunque las causas exactas del fuego y la posterior explosión serán investigadas por las autoridades competentes.

