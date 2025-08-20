[VIDEOS] Vivieron un infierno: Unos envueltos en llamas y otros saltaron de la barda al vacío

Las imágenes estremecen. El fuego parecía controlado en un silo maderero, ubicado en inmediaciones del sexto anillo del Cambódromo en Santa Cruz, cuando una repentina explosión convirtió la escena en un infierno.

Los bomberos, que hasta segundos antes combatían las llamas, fueron lanzados al suelo por la onda expansiva. Envuelto en fuego, uno de ellos corre desesperado mientras otros, en un acto instintivo de supervivencia, se lanzan y se arrastran y al piso intentando apagar las llamas en sus propios cuerpos.

Los videos que circulan en redes sociales muestran el coraje en carne viva. A pesar del dolor y el pánico, estos hombres permanecieron firmes en su misión de sofocar el incendio. Algunos treparon desesperadamente una barda de ladrillos para huir de las lenguas de fuego que los alcanzaban, mientras sus camaradas corrían a auxiliarlos, exponiéndose también al peligro.

“Cuando nuestros bomberos estaban sofocando el siniestro, un cambio de viento originó que cuatro de ellos resultaran heridos; dos con quemaduras de gravedad”, informó el coronel Jorge Silva Salvatierra, subcomandante de la Policía.

El siniestro se inició cerca de las 14:00 horas en un silo que presuntamente contenía aserrín, material altamente inflamable. Bomberos de la Policía y voluntarios acudieron de inmediato y, tras un intenso trabajo, lograron controlar gran parte del fuego. Sin embargo, en plena fase de enfriamiento, una explosión inesperada desató la tragedia.

Los heridos fueron trasladados en ambulancias hasta el hospital Obrero, donde reciben atención especializada. El reporte preliminar indica que dos de ellos están en estado delicado.

Las autoridades investigan las causas de la explosión, pero lo que no está en duda es el heroísmo de los bomberos.

Los videos no solo registraron un accidente, sino la entrega absoluta de hombres que, aun envueltos en llamas, no se rindieron ante el deber.

Hoy, Santa Cruz contempla esas imágenes con dolor y respeto: los héroes del uniforme que estuvieron a un segundo de la muerte, pero, entre el humo y el dolor, demostraron que el coraje se mide cuando la vida está en juego.

A continuación, el video:

