Policial

Una joven fallece tras caer del sexto piso en la avenida San Pablo; Fiscalía y la Felcc investigan

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Felcc y representantes de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento legal del cuerpo y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

Charles Muñoz Flores

21/08/2025 15:34

Una joven fallece tras caer del sexto piso en la avenida San Pablo; Fiscalía y la Felcc investigan. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una joven de aproximadamente 25 años falleció la tarde de este jueves luego de precipitarse desde el sexto piso de un edificio situado en la avenida San Pablo zona de San Aurelio en Santa Cruz, en medio de una escena que estremeció a vecinos y transeúntes.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió de manera repentina y generó alarma en la zona.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y representantes de la Fiscalía, quienes realizaron el levantamiento legal del cuerpo y abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis: se investiga si se trató de un accidente, una decisión voluntaria o la posible intervención de terceras personas.

Noticia en desarrollo... 

