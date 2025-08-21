“El director no informó”: Padre de portera denunciado por actos obscenos en baño de niñas de un colegio

Una grave denuncia fue presentada por padres de familia de una unidad educativa del Plan Tres Mil, quienes acusan a un hombre de la tercera edad de haber cometido actos obscenos en presencia de niñas, dentro del establecimiento escolar, en pleno horario de clases.

Según los testimonios, el hecho habría ocurrido en el sector de los baños del colegio, donde el anciano ingresó y habría actuado de manera inapropiada frente a menores de edad. Lo más alarmante, denuncian los padres, es que el sujeto sería el padre de una trabajadora del centro educativo.

“Estamos esperando una solución, no queremos que se alargue el tema, no queremos mentiras. El director no ha dado la cara, como primera autoridad del colegio él debió informar, pero no lo hizo”, expresó indignado uno de los padres, quien aseguró haberse enterado del caso por grupos de WhatsApp y no por la administración del colegio.

La indignación aumentó cuando se conoció que, aunque actualmente se restringe el ingreso de los padres al establecimiento durante clases, se permitió que el padre de la portera ingresara al baño de mujeres, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Ante la gravedad del hecho, efectivos de la Policía y personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se hicieron presentes en la unidad educativa para recabar información y brindar apoyo psicológico a las posibles víctimas.

