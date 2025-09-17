(VIDEO): Denuncian que personas en situación de calle realizan actos obscenos en la Plaza del Tinku, El Alto

La denuncia llegó hasta el Ojo Ciudadano de Red Uno, donde televidentes señalan que personas en situación de calle realizan actos obscenos en la Plaza del Tinku, ubicado en la zona ciudad Satélite de la ciudad de El Alto.

Estos actos estarían siendo efectuados frente a la Unidad Educativa Vicente Donoso, a plena luz del día, donde muchos estudiantes se ven expuestos a presenciar este tipo de hechos.

Las personas en situación de calle, en muchos casos se encontrarían en estado de ebriedad y sin ropa, por lo que este hecho alerta a los vecinos y padres de familia.

En las imágenes captadas y enviadas a Red Uno, se observa como algunas personas se encuentran incluso sin sus prendas de vestir, algunos de ellos intentaron agredirse.

Piden a las autoridades municipales de la Alcaldía de El Alto, y a la Policía realizar las rondas respectivas ya que la zona es muy transitada especialmente por niños.

