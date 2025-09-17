TEMAS DE HOY:
Policial

¡Atroz! Chofer fue maniatado, torturado y arrojado a un barranco en Bermejo, Tarija

Delincuentes torturaron al chofer, y tras pensar que estaba muerto lo lanzaron hacía un barranco. Robaron su vehículo e intentaron trasladarlo a la Argentina, pero fueron capturados por la Policía.

Red Uno de Bolivia

17/09/2025 6:52

Foto: Red Uno
Tarija

Un hombre sufrió el robo de su vehículo en Bermejo, Tarija, fue maniatado, golpeado y arrojado a un barranco.

El jefe policial a cargo del caso, señaló que el varón fue interceptado por dos sujetos que llegaron en un vehículo, tras golpearlo y pensar que ya estaba sin vida procedieron a arrojarlo a un barranco, para llevarse su vehículo y todas sus pertenencias.

Las investigaciones refieren que este hecho se había producido debido a una deuda que el afectado habría contraído con ambos sujetos agresores.

“Aparentemente el ensañamiento que hubo contra esta persona había sido por una deuda anterior entre dos protagonistas de este hecho”, afirmó el jefe policial.

Así mismo señalaron que la víctima se dirigía a recoger un cliente cuando fue interceptado por dos sujetos que lo sometieron a graves torturas, tras recobrar su conciencia y pese a sus heridas, logró denunciar el hecho.

“Él fue herido a través de golpes de puño y de pie, también presenta diferentes lesiones practicadas con un arma blanca a nivel del cuello, el tórax y parte de la espalda", señala el informe policial. 

Tras dar parte a la Policía, efectivos de Diprove realizaron un operativo donde lograron interceptar a los autores del crimen.

 

