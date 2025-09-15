TEMAS DE HOY:
ABUSO SEXUAL Bombero fallecido Subgobernador y mallku muertos

32ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Video: participante cae del palo encebado durante el Festival del Majadito en Santa Cruz

El momento quedó registrado durante el Festival del Majadito, en Santa Cruz. El participante fue asistido de inmediato; aquí el video.

Jhovana Cahuasa

14/09/2025 22:37

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un hombre resultó herido este domingo 14 de septiembre, tras caer desde aproximadamente 10 metros de altura mientras participaba en el tradicional concurso del palo encebado, parte del Festival del Majadito, en las cabañas del río Piraí, en Santa Cruz de la Sierra.

El momento en video:

El hecho ocurrió cuando el participante intentaba alcanzar los premios ubicados en la cima del poste, resbalando justo antes de lograrlo. Testigos informaron que sufrió varias lesiones, pero se encuentra fuera de peligro.

El Festival del Majadito se celebra cada septiembre en la capital cruceña y convoca a cientos de asistentes para compartir gastronomía típica, música y juegos populares, como el palo encebado.

El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, aunque no se reportaron consecuencias fatales.


 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD