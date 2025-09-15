Un hombre resultó herido este domingo 14 de septiembre, tras caer desde aproximadamente 10 metros de altura mientras participaba en el tradicional concurso del palo encebado, parte del Festival del Majadito, en las cabañas del río Piraí, en Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió cuando el participante intentaba alcanzar los premios ubicados en la cima del poste, resbalando justo antes de lograrlo. Testigos informaron que sufrió varias lesiones, pero se encuentra fuera de peligro.

El Festival del Majadito se celebra cada septiembre en la capital cruceña y convoca a cientos de asistentes para compartir gastronomía típica, música y juegos populares, como el palo encebado.

El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, aunque no se reportaron consecuencias fatales.





