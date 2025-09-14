VIDEO: Dina Boluarte celebró el triunfo de Perú en el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

La presidenta de Perú, Dina Boluarte encabezó este domingo el lanzamiento del Puerto Eten en Lambayeque y celebró el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

“Han tenido a ese delicioso chicharrón como un emprendimiento para sacar adelante a sus familias, y hoy ha sido galardonado como nuestro plato en el top de la gastronomía mundial, el pan con chicharrón”, manifestó Boluarte.

La mandataria peruana destacó la unidad del pueblo peruano que demostró al realizar la votación por su desayuno.

“Esta victoria nos demuestra a los peruanos, y nos debe seguir demostrando que en unidad podemos conseguir muchos triunfos, que en unidad podemos seguir marcando historia”, afirmó Boluarte.

En la última jornada del certamen gastronómico, Perú se enfrentó a Venezuela, presentó como su desayuno gastronómico al pan con chicharrón y Venezuela se enfrentó con la arepa reina pepinada.

La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales donde se leyó los resultados finales, dando la victoria a Perú.

