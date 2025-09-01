Tras días de incertidumbre por su estado de salud, María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ reapareció en redes sociales después de haber estado hospitalizada, tras su gira realizada en Perú.

La actriz confirmó que los rumores eran ciertos, y que ella se encontraba delicada de salud, tras algunos problemas que se le presentó durante su reciente gira por Perú.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, se lee en su publicación de Instagram, la misma que vino acompañada de un video.

En las imágenes se observa como la actriz disfruta de un momento de relajación donde se observa que se encuentra sentada en un balcón y muestra un dibujo de un león sobre la mesa.

“Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo la actriz.

María Antonieta de las Nieves, confirmó a sus seguidores que ya se encuentra estable, aunque aún está en proceso de recuperación volvió a realizar sus actividades cotidianas.

