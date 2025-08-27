TEMAS DE HOY:
Internacional

La Chilindrina vuelve a mostrarse en video, tras ser hospitalizada: “Gracias a todos por su apoyo”

La actriz mexicana, conocida por su papel de “La Chilindrina”, compartió un video en redes sociales para actualizar su estado de salud y agradecer el apoyo de sus seguidores. 

Martin Suarez Vargas

27/08/2025 13:44

La Chilindrina, durante una de sus presentaciones. Foto: Internet.
Perú.

Escuchar esta nota

María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a “La Chilindrina” en El Chavo del 8, reapareció en sus redes sociales tras haber sido hospitalizada durante una gira por Perú. A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista mostró que se encuentra en su hogar recuperándose y retomando sus actividades cotidianas.

En el registro, donde se le observa dibujando y haciendo sus acostumbradas bromas, María Antonieta agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, comentó.

La actriz destacó que, a pesar del susto, continúa con sus rutinas y se mantiene optimista. Este mensaje busca tranquilizar a sus fanáticos, quienes se mostraron preocupados tras los reportes sobre su hospitalización. La publicación confirma que María Antonieta se encuentra estable y recuperándose favorablemente después del incidente.

