Cazzu celebró el cumpleaños 2 de su hija Inti con una fiesta infantil; Nodal no apareció en la celebración

La rapera argentina Cazzu festejó el cumpleaños de su pequeña hija Inti. A través de un video compartió el emotivo momento.

Jhovana Cahuasa

14/09/2025 17:56

A través de un par de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli más conocida como Cazzu, compartió junto a sus seguidores el agasajo de su pequeña hija Inti, quien cumple 2 años de vida.

En las imágenes se la ve muy sonriente jugando con su pequeña con unos globos, en medio de su celebración, la imagen no tardó en viralizarse.

También se observa a la artista y su hija vestir de manera idéntica sus prendas, en medio de un salón de fiestas infantiles.

 

 

En el alrededor se observa un decorado jardín, donde resaltan una rana y otros animalitos artificiales. También se observan flores, globos y banderines de colores que adornan el lugar.

Según medios internacionales el padre de la niña, el también cantante Christian Nodal, no habría estado presente y por el momento no se observa publicaciones o historias en sus redes sociales que hagan referencia al cumpleaños 2 de su hija Inti.

 

 

