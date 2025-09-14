Un toro embiste un auto y lo deja “perfectamente estacionado”, pero destruido

Un insólito incidente durante los encierros de Tendilla, Guadalajara, dejó a vecinos y corredores con el corazón en la garganta cuando un toro embistió un coche, dejándolo completamente destrozado en cuestión de segundos.

El suceso, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra a un toro negro aproximándose con calma hacia dos hombres que se refugiaban tras un motorizado negro. Sin previo aviso, el animal cargó contra el vehículo, impactando en la parte trasera derecha y causando daños irreparables hasta que uno de sus cuernos resultó lastimado.

Minutos después, un segundo toro, de color rojo, también se abalanzó sobre el vehículo ya gravemente dañado, incrementando el susto de los presentes.

Tras el incidente, numerosos vecinos se acercaron para evaluar los daños: el coche presentaba abolladuras, rayones y quedó prácticamente inutilizable. Afortunadamente, no se reportaron heridos humanos, aunque las imágenes del embiste han generado comentarios y reacciones sorprendidas en las redes sociales, consolidando al suceso como uno de los momentos más recordados de los encierros de este año.

Los organizadores del evento recordaron la importancia de mantener la seguridad y la distancia con los animales durante los encierros, reforzando las medidas para evitar futuros incidentes.

A continuación, el video:

