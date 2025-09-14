¡Hasta 42°C! El termómetro se dispara en Santa Cruz este domingo antes del ingreso del sur con lluvias

Santa Cruz vivirá un domingo marcado por el calor extremo, con temperaturas que en algunas regiones podrían superar los 42 grados, según el pronóstico de la meteoróloga Cristina Chirinos, meteoróloga. Sin embargo, la llegada de un frente sur en los primeros días de la semana traerá lluvias y un respiro tras la ola de calor.

Chirinos, explicó que este domingo y lunes los cielos estarán despejados en gran parte del departamento, con muy poca nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 y 37 grados en la capital cruceña, mientras que en el Norte Integrado y el Chaco cruceño se ubicarán entre 36 y 38 grados.

En la Chiquitania, la situación será más crítica: los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 42 grados, convirtiéndola en la zona más golpeada por esta ola de calor. En los Valles cruceños, en cambio, las máximas rondarán los 29 a 30 grados.

Los vientos del noroeste, con ráfagas entre 40 y 60 kilómetros por hora, intensificarán la sensación térmica y mantendrán el ambiente seco y caluroso durante el fin de semana.

No obstante, el alivio podría llegar en la madrugada del martes, cuando se espera el ingreso del frente sur.

“Los modelos meteorológicos muestran mayor nubosidad y la probabilidad de precipitaciones con tormentas eléctricas en provincias como Sara, Ichilo, Obispo Santiesteban, Warnes y Andrés Ibáñez, además de parte de la Chiquitania”, detalló Chirinos.

