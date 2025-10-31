Sydney Sweeney impacta con vestido transparente y genera reacciones en redes

La estrella de Euphoria sorprendió con su look que resaltó su nueva figura, luego de haber aumentado 13 kilos para interpretar a la boxeadora Christy Martin en su más reciente película, Christy.

Además de brillar en la alfombra roja, la actriz habló sobre la tercera temporada de Euphoria.

“Me aterra un poco lo emotivo que va a ser. Ha sido toda una aventura. Han sido mi familia y mis amigos durante tanto tiempo. Siempre les estaré agradecida”, comentó sobre el final del rodaje.

La intérprete, que acaba de cumplir 28 años, también contó que reencontrarse con el equipo con el que comenzó la serie le genera una sensación de nostalgia, ya que inició el proyecto cuando tenía apenas 20 años.

Sweeney suena, además, como una de las principales candidatas para convertirse en la próxima “chica Bond” y se encuentra a punto de terminar el rodaje de Euphoria 3, que se estrenará en la primavera de 2026.

