TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

19ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Sydney Sweeney impacta con vestido transparente y genera reacciones en redes

El deslumbrante vestido plateado, con transparencias y sin ropa interior, convirtió a Sydney Sweeney en una de las grandes protagonistas de la gala Variety’s 2025 Power of Women, donde fue una de las homenajeadas.

Red Uno de Bolivia

30/10/2025 22:05

Foto: Redes Sociales.
EE.UU.

Escuchar esta nota

La estrella de Euphoria sorprendió con su look que resaltó su nueva figura, luego de haber aumentado 13 kilos para interpretar a la boxeadora Christy Martin en su más reciente película, Christy.

Además de brillar en la alfombra roja, la actriz habló sobre la tercera temporada de Euphoria.

“Me aterra un poco lo emotivo que va a ser. Ha sido toda una aventura. Han sido mi familia y mis amigos durante tanto tiempo. Siempre les estaré agradecida”, comentó sobre el final del rodaje.

La intérprete, que acaba de cumplir 28 años, también contó que reencontrarse con el equipo con el que comenzó la serie le genera una sensación de nostalgia, ya que inició el proyecto cuando tenía apenas 20 años.

Sweeney suena, además, como una de las principales candidatas para convertirse en la próxima “chica Bond” y se encuentra a punto de terminar el rodaje de Euphoria 3, que se estrenará en la primavera de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD