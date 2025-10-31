TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

Policial

Policía despliega operativo en la Terminal Bimodal por el feriado de Todos Santos

45 policías realizan inspecciones y buscan ciudadanos con notificación roja tanto en el interior como exterior de la Terminal Bimodal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/10/2025 21:23

Terminal de Buses en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

Efectivos policiales ejecutan un amplio operativo de control en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, con el objetivo de verificar la presencia de ciudadanos extranjeros, detectar posibles armas de fuego y prevenir hechos delictivos durante el feriado de Todos Santos.

El despliegue cuenta con la participación de unidades especializadas como Interpol, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y Tránsito, que realizan controles tanto en el interior de la terminal como en el perímetro externo, incluyendo alojamientos y residenciales cercanos.

Según información policial, el operativo busca también identificar a personas con notificación roja internacional, además de realizar inspecciones aleatorias a equipajes y vehículos que ingresan o salen de la terminal, como parte de las acciones preventivas dispuestas por la Policía Boliviana.

En total, 45 efectivos policiales participan del operativo, que se mantendrá activo durante todo el feriado. Las autoridades destacaron que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los viajeros y el normal desarrollo de las actividades en uno de los puntos de mayor movimiento del país en estas fechas.

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

