Policía despliega operativo en la Terminal Bimodal por el feriado de Todos Santos

Efectivos policiales ejecutan un amplio operativo de control en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, con el objetivo de verificar la presencia de ciudadanos extranjeros, detectar posibles armas de fuego y prevenir hechos delictivos durante el feriado de Todos Santos.

El despliegue cuenta con la participación de unidades especializadas como Interpol, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y Tránsito, que realizan controles tanto en el interior de la terminal como en el perímetro externo, incluyendo alojamientos y residenciales cercanos.

Según información policial, el operativo busca también identificar a personas con notificación roja internacional, además de realizar inspecciones aleatorias a equipajes y vehículos que ingresan o salen de la terminal, como parte de las acciones preventivas dispuestas por la Policía Boliviana.

En total, 45 efectivos policiales participan del operativo, que se mantendrá activo durante todo el feriado. Las autoridades destacaron que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los viajeros y el normal desarrollo de las actividades en uno de los puntos de mayor movimiento del país en estas fechas.

