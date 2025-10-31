TEMAS DE HOY:
“Nadie nos ayuda”: vecinos arreglan cementerio sin apoyo antes de Todos Santos

A pocos días de Todos Santos, vecinos del kilómetro 6 de la doble vía a La Guardia se organizan para limpiar y arreglar un cementerio clandestino que, pese a tener más de 80 años de historia, permanece fuera del control municipal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/10/2025 21:11

Santa Cruz, Bolivia

A pocos días de la celebración de Todos Santos, las labores de limpieza y arreglo no solo se concentran en los cementerios municipales, sino también en aquellos considerados “clandestinos”, como el ubicado en el kilómetro 6 de la doble vía a La Guardia.

Este camposanto, que no cuenta con supervisión del municipio, es mantenido por los propios vecinos, quienes con esfuerzo y solidaridad se preparan para rendir homenaje a sus difuntos.

“Está medio olvidado el cementerio, nadie nos ayuda”, comentó un ciudadano que participaba en la limpieza del lugar. A pesar de la falta de apoyo institucional, los vecinos se organizan en mingas para cortar la maleza, pintar cruces y reparar sepulturas.

El abandono, según relatan los vecinos, se debe a un conflicto legal que ha dejado en el limbo la situación del terreno. “Este terreno lo donó el dueño para un cementerio, pero después aparecieron más de tres dueños”, explicó otro habitante del lugar. 

 

