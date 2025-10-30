La escasez de combustible en Bolivia ya no solo afecta al transporte y las industrias. También golpea a productores de flores, que denuncian pérdidas económicas en plena temporada de Todos Santos, una de las más importantes del año para su sector.

Los floricultores aseguran que no han podido cumplir con pedidos ni hacer entregas, debido a las dificultades para acceder a gasolina y diésel, lo que limita el traslado de sus productos hacia otras regiones del país.

“Estamos trabajando a pérdida para no quedarnos con el producto”, expresaron algunos productores, que piden a las autoridades una respuesta inmediata y la normalización del suministro de carburantes.

La celebración de Todos Santos representa para muchas familias el momento de llevar flores, masitas y arreglos a las tumbas de sus seres queridos. Para el sector floricultor, es la época de mayores ingresos del año.

Ante la situación, algunos optaron por instalar ferias locales, como la que se lleva a cabo en el municipio de Quillacollo, donde los ramos de rosas y otras variedades se venden desde 10 bolivianos.

