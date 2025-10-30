Falta de combustible frena obras y servicios municipales en Cochabamba

La falta de abastecimiento de combustible habría provocado retrasos en varios trabajos que ejecuta el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), afectando el mantenimiento de vías, la ejecución de obras y la provisión de servicios esenciales a la población, según indicaron desde el municipio.

El director de Obras Públicas, René Quiroga, informó que la escasez de carburantes está generando dificultades logísticas en distintas unidades operativas del municipio de Cercado. Además de los retrasos en obras viales, no se puede realizar el traslado de agua solidaria hacia la zona sur ni la atención con buses destinados a estudiantes con discapacidad.

“El martes YPFB nos indicó que realizaría la distribución del combustible. Debían entregarnos hoy, pero tampoco hubo una notificación, y hasta la fecha no hemos recibido nada”, manifestó Quiroga.

Ante esta situación, la Alcaldía decidió reservar el combustible disponible exclusivamente para emergencias, priorizando el funcionamiento de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), responsable de atender contingencias durante la época de lluvias.

Quiroga pidió a la población comprensión y paciencia mientras se normaliza el suministro y se reanudan los trabajos habituales en la ciudad. “Pedimos a Yacimientos que tome conciencia, porque esta situación perjudica de gran manera al municipio y a nuestros ciudadanos”, agregó.

