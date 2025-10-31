El Comité pro Santa Cruz conmemoró sus 75 años de fundación, en una jornada marcada por la reflexión histórica y el homenaje a quienes protagonizaron distintas etapas de su lucha cívica.

El evento se llevó a cabo en el salón Chiquitano de la Fexpocruz, donde se entregaron reconocimientos a personalidades cruceñas que formaron parte del legado institucional del Comité y su defensa de los intereses del departamento.

Fundado en 1950, el Comité ha sido protagonista de distintas movilizaciones ciudadanas, campañas cívicas y momentos claves en la historia regional.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó que todas las luchas realizadas desde Santa Cruz se han realizado con una visión nacional.

“Hoy, desde Santa Cruz, seguimos luchando para tener un país totalmente libre y para soltar las cadenas que siempre ha tenido el centralismo, esas cadenas de opresión. Desde Santa Cruz vamos a seguir luchando con visión de país que entre todos debemos afrontar. Se vienen momentos difíciles y el Comité y todo el pueblo boliviano estará para poner el hombro y salir adelante”, destacó Cochamanidis, quien envió un mensaje de unidad.

Cochamanidis aseguró que el rol que les tocó como representantes del ente cívico es el mismo que se vivió en la década de los 50, donde se sacó adelante a la región.

Durante el acto, la historiadora Paula Peña presentó una reseña histórica que recordó hitos, nombres y contextos de la lucha cívica, incluyendo episodios que costaron la vida de jóvenes cruceños comprometidos con los ideales regionales.

Mira la programación en Red Uno Play