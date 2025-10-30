“Todo ingreso es bienvenido”: el otro rostro de Todos Santos en los cementerios de El Alto

En la ciudad de El Alto, la festividad de Todos Santos no solo está marcada por la fe y el recuerdo, sino también por la oportunidad de trabajo que representa para decenas de personas. Entre ellas están los albañiles, encargados de realizar refacciones en los nichos, y los llamados ‘resiris’ o rezadores, quienes elevan plegarias por las almas de los difuntos a cambio de algunas monedas.

“Todo ingreso es bienvenido. Todo lo que uno se trabaja es bienvenido. En esta situación que estamos atravesando por una crisis financiera, ahorita no hay mucho trabajo, ni siquiera en la construcción”, relata don Remigio, un albañil que aprovecha estos días para ofrecer sus servicios dentro del cementerio.

De igual manera, los ‘resiris’ se preparan para estas fechas, llevando sus oraciones y cantos a las familias que visitan a sus seres queridos.

Cada 2 de noviembre, los cementerios se llenan de vida y tradición. Según la creencia popular, a las 12 del mediodía del 1 de noviembre “las almas llegan”, momento en el que las familias rezan y comparten alrededor de la mesa de Todos Santos. Al día siguiente, también al mediodía, “las almas se van”, y se procede al “despacho” de la mesa como parte del ritual de despedida.

