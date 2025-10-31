La Fiscalía de Valencia, España, ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para el actor y productor de cine para adultos Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, por un presunto delito de homicidio imprudente.

La acusación se centra en la muerte del fotógrafo José Luis Abad ocurrida en julio de 2019 en la residencia de Vidal. Abad falleció mientras participaba en un "rito del sapo bufo", un ceremonial que Vidal dirigía sin poseer ninguna titulación médica, a pesar de promocionar públicamente la sustancia como una "medicina", según informa La Vanguardia y medios internacionales.

La ingesta, el colapso y la demora fatal

El fatal incidente, que fue grabado en video por la prima del actor (también acusada), tuvo lugar en la localidad de Enguera, Valencia.

Sustancia tóxica sin control: La Fiscalía responsabiliza a Vidal de manejar y administrar una sustancia ilícita de gran toxicidad, extraída del sapo bufo, sin realizar la calibración o pesaje necesarios. Colapso filmado: Tras inhalar la sustancia a través de una pipa, el fotógrafo colapsó en solo 24 a 30 segundos, cayendo al suelo y comenzando a convulsionar, con su rostro y pecho cambiando a un tono morado. Minutos críticos perdidos: A pesar de los síntomas evidentes, la acusación sostiene que Vidal continuó con el ceremonial. No fue sino hasta 20 minutos después del desvanecimiento que se alertó a los servicios de emergencia (112), un lapso que la Fiscalía considera clave para el desenlace.

Nacho Vidal también fue investigado por conducir drogado. Foto: EFE

Lo que reveló el informe forense

El informe forense de 2023 indicó que la causa inmediata de la muerte fue una parada cardiorrespiratoria generada por una reacción adversa a drogas.

Los médicos determinaron que el consumo de la sustancia del sapo (un alcaloide) se potenció fatalmente con el hecho de que el fotógrafo había consumido cocaína entre uno y cuatro días antes. La ingesta previa, que debía haber sido conocida por los acusados, incrementó el riesgo cardiovascular de Abad y coadyuvó a la muerte.

Nacho Vidal posa para los medios gráficos durante el photocall del estreno de la serie “Nacho” en el 2023. Foto: Kiko Huesca / EFE

Acusación exige indemnización y más cárcel

El Ministerio Público pide la misma pena de cuatro años de prisión para la prima de Nacho Vidal por su demora en alertar a emergencias. Además, solicita que ambos indemnicen a los hermanos de la víctima (José Luis Abad) con 20.000 euros a cada uno.

Por su parte, la acusación particular (en representación de la familia) eleva la solicitud de condena a siete años de prisión para Vidal y su prima, al sumar un delito contra la salud pública por el manejo de la sustancia tóxica. También acusan a un tercer hombre, un amigo del actor, de encubrimiento, pidiendo para él tres años de cárcel y exigiendo un total de 150.000 euros como indemnización.

La defensa de Nacho Vidal ha manifestado su "sorpresa" por la decisión de la Fiscalía de solicitar prisión, alegando que la causa de la muerte fue una "combinación" de la cocaína y la sustancia del sapo, y que su representado "no se siente responsable" del desenlace. Sin embargo, la Audiencia de Valencia revocó en 2024 un archivo provisional de la causa, encontrando suficientes indicios para llevar a juicio a los involucrados.

