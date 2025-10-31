Mhoni Vidente predice un oscuro desenlace para Nicolás Maduro: ¿golpe de estado en Venezuela?

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente ha vuelto a generar polémica con sus recientes predicciones sobre el futuro político de Venezuela y de su presidente, Nicolás Maduro.

Durante su más reciente lectura del tarot, la médium afirmó que el líder chavista tendría “los días contados” y que su régimen podría enfrentar un desenlace crítico en el corto plazo.

Mhoni Vidente señaló que Maduro podría enfrentar una detención o incluso una operación militar directa en su contra. La astróloga destacó que el mandatario venezolano estaría cada vez más aislado, perdiendo apoyo tanto dentro de su país como en el ámbito internacional.

“La carta del Diablo y la carta del Emperador anuncian un movimiento inminente. Van por él, lo atrapan y, si se resiste, podría no sobrevivir. Le faltan días”, advirtió la vidente en una entrevista con El Heraldo de México.

Las predicciones de Mhoni también hicieron referencia a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien catalogó al régimen venezolano como un narcoestado.

“Trump ya tomó las acciones debidas. Dice que Nicolás Maduro, junto con su régimen, es líder de un cartel, y por eso va contra él”, añadió.

Estas declaraciones han generado especulaciones sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela o una intervención externa, aunque hasta el momento no existen confirmaciones oficiales de ningún plan de acción por parte de Estados Unidos u otras potencias.

