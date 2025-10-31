Fue en medio del encuentro entre Junior y Santa Fe, cuando un hincha del “Tiburón” acaparó todas las miradas en el Estadio Metropolitano, al protagonizar una inusual propuesta de matrimonio ¡a dos mujeres a la vez!.

Mientras el público disfrutaba del partido, el hombre ya conocido por sus apariciones virales se arrodilló frente a ambas mujeres, sacó dos anillos y les pidió matrimonio simultáneamente.

La sorpresa fue total: ambas aceptaron y él, sin dudarlo, las besó a las dos frente a las cámaras, desatando aplausos y risas entre los asistentes.

Lo curioso es que no era la primera vez que el barranquillero protagonizaba una escena similar. Semanas atrás, se había hecho viral tras ser captado besando a dos mujeres durante otro partido del Junior, también en plena transmisión televisiva.

Pero esta vez fue más allá: un “doble compromiso” en vivo, con la incredulidad del público y la euforia de las gradas.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y se viralizaron de inmediato. Cientos de usuarios reaccionaron con humor, memes y comentarios sobre el singular episodio.

Más allá del marcador del partido, el verdadero protagonista de la jornada fue este romántico y polémico hincha, que volvió a poner a su ciudad en el centro de las tendencias virales.

