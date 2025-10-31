TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

19ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Al mismo tiempo! Hincha sorprende en el estadio al pedir matrimonio a sus dos novias

Una escena insólita e inesperada se vivió en el estadio de Barranquilla, cuando un hincha de Junior, pidió matrimonio a sus dos novias, durante el partido entre Junior y Santa Fe.

Red Uno de Bolivia

30/10/2025 21:55

Foto: Redes Sociales.
Colombia

Escuchar esta nota

Fue en medio del encuentro entre Junior y Santa Fe, cuando un hincha del “Tiburón” acaparó todas las miradas en el Estadio Metropolitano, al protagonizar una inusual propuesta de matrimonio ¡a dos mujeres a la vez!.

Mientras el público disfrutaba del partido, el hombre ya conocido por sus apariciones virales se arrodilló frente a ambas mujeres, sacó dos anillos y les pidió matrimonio simultáneamente.

La sorpresa fue total: ambas aceptaron y él, sin dudarlo, las besó a las dos frente a las cámaras, desatando aplausos y risas entre los asistentes.

Lo curioso es que no era la primera vez que el barranquillero protagonizaba una escena similar. Semanas atrás, se había hecho viral tras ser captado besando a dos mujeres durante otro partido del Junior, también en plena transmisión televisiva.

Pero esta vez fue más allá: un “doble compromiso” en vivo, con la incredulidad del público y la euforia de las gradas.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y se viralizaron de inmediato. Cientos de usuarios reaccionaron con humor, memes y comentarios sobre el singular episodio. 

 

 

Más allá del marcador del partido, el verdadero protagonista de la jornada fue este romántico y polémico hincha, que volvió a poner a su ciudad en el centro de las tendencias virales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD