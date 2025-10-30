Joven despertó del coma tras un accidente y culpó a su novia; murió meses después por las secuelas

Un joven de 22 años que había permanecido en coma tras un violento accidente de tránsito en Florida despertó tres meses después para revelar que su propia novia había sido la responsable del choque. Pocos meses más tarde, el joven falleció a causa de complicaciones médicas derivadas del siniestro, cerrando una historia marcada por el dolor, la culpa y la tragedia.

Según informó el medio Toofab, el accidente ocurrió el pasado 9 de febrero, cuando Daniel Waterman, de 22 años, y su novia Leigha Mumby, de 24, se estrellaron contra un árbol mientras circulaban por una carretera en Florida. El impacto fue devastador para Waterman, quien sufrió múltiples fracturas, lesiones en la médula espinal y un hematoma epidural, entre otras graves heridas. Mumby, en cambio, resultó prácticamente ilesa.

El joven permaneció en coma durante tres meses. Cuando finalmente despertó, en mayo, no podía hablar, pero logró comunicarse escribiendo en una pizarra. Allí dejó un mensaje que cambió el rumbo de la investigación: señaló a su novia como la causante del accidente.

De acuerdo con su testimonio, la pareja había comenzado a discutir mientras conducían, luego de que Mumby descubriera que Daniel se comunicaba con otra mujer y que esa mujer estaba embarazada. Según las palabras del joven, la mujer habría exclamado antes de perder el control del vehículo:

“No me importa lo que pase, tendrás lo que mereces”.

La declaración de Waterman fue clave para la policía, pues coincidía con las pericias realizadas en el lugar del siniestro.

Daniel Waterman murió el 8 de octubre a causa de las heridas que sufrió en un accidente automovilístico en febrero. (Heather Waterman a través de FOX35 Orlando WOFL)

Sin embargo, las heridas del joven dejaron secuelas irreversibles. A pesar de los esfuerzos médicos y de una prolongada rehabilitación, Daniel Waterman falleció el pasado 8 de octubre, luego de desarrollar una neumonía fatal derivada de sus lesiones.

“Él nunca se rindió”, expresó su madre, Heather Waterman, al medio Post-Standard. “Durante todo este tiempo, literalmente nunca se rindió”.

Tras su muerte, la situación judicial de Leigha Mumby se agravó. La mañana del 27 de octubre, la joven fue formalmente acusada de homicidio vehicular, además de los cargos previos por agresión agravada con un arma mortal y conducción temeraria con lesiones graves, presentados luego de la confesión de Daniel.

Pese a las acusaciones, Mumby ha negado rotundamente los hechos. En declaraciones tras salir del hospital, sostuvo que “no sabía qué había pasado antes del choque” y que solo recordaba “despertar con un dolor insoportable”.

