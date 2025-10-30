Avasallamiento en 'El Encanto': Fiscalía desestimó denuncia pese a tener identificados a cabecillas

Grecia Yucra, propietaria del predio El Encanto, denunció en el programa El Mañanero que la Fiscalía habría desestimado la denuncia que presentó contra un grupo de personas que el pasado fin de semana ingresaron de manera irregular a su propiedad, ubicada en la provincia de Ascensión de Guarayos.

Según Yucra, el Ministerio Público archivó la causa alegando “falta de pruebas” y argumentando que se trata de una “propiedad privada”, decisión que —asegura— se tomó de manera apresurada y sin revisar el material audiovisual que circula sobre el hecho.

“Hemos intentado reunirnos con el fiscal departamental, pero no hemos tenido respuesta. El año pasado también nos desestimaron una denuncia similar, por eso pienso que el fiscal de Guarayos está involucrado en todo esto”, declaró Yucra.

La propietaria pidió la intervención del fiscal general del Estado, solicitando el envío de una comisión especial para que investigue.

Asimismo, Yucra afirmó que los presuntos avasalladores fueron identificados como Felipe Pérez y Martín Andrade, ambos residentes de la zona. También señaló que un asambleísta departamental, Cirilo Daza, habría intentado mediar en una conciliación, supuestamente con el objetivo de favorecer a los ocupantes.

“Lamentablemente hay un asambleísta que se presta a todo esto. Se llama Cirilo Daza y me llamó para que nos reunamos a ver una conciliación, porque eso ya hizo con otras propiedades”, aseguró.

La denunciante recordó que el año pasado ya se produjeron intentos de ingreso al mismo predio y que, pese a los compromisos de las autoridades de proceder contra los involucrados, no se cumplieron las acciones anunciadas.

“El año pasado Felipe Pérez me amenazó y dijo que iba a volver a entrar a toda costa. En aquella oportunidad el fiscal dijo que lo iban a aprehender, y ahora nos desestiman la denuncia”, concluyó Yucra.

