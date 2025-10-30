TEMAS DE HOY:
 ¡Tenga cuidado! Así roban celulares en micros de transporte público (video)

La Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó operativos en la ciudad y arrestó a 7 personas con fines investigativos.

Naira Menacho

30/10/2025 18:48

Foto: RR.SS.
Escuchar esta nota

Cada día aumentan las víctimas de robo de celular en los micros de transporte público.  Un nuevo hecho sucedió en el sexto anillo y avenida Che Guevara y quedó registrado en las cámaras de seguridad, mostrando claramente el modus operandi de los antisociales.

En el video, cedido por un vecino de la zona, muestra a dos delincuentes que, haciéndose pasar por pasajeros, hacen parar a un micro y, al abrir sus puertas, uno de ellos se sube para quitarle el celular a un pasajero, mientras que el otro antisocial amenaza con un arma blanca.

Este hecho devela la inseguridad que existe en el departamento, ya que este tipo de robos son constantemente denunciados en diferentes zonas de la ciudad y cada vez se vuelven más violentos.

Felcc realiza operativos; hay 7 personas arrestadas

A raíz de los constantes hechos, la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc), realizó operativos en la ciudad y se tiene como resultado a 7 personas arrestadas con fines investigativos.

Los operativos continuarán en busca de desbaratar estas bandas de delincuentes. 

 

