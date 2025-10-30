El tránsito de Mercurio en Sagitario en sextil con Plutón en Acuario favorece el pensamiento profundo, las conversaciones honestas y la claridad mental
30/10/2025 11:33
Escuchar esta nota
El cielo de este jueves 30 de octubre de 2025 está marcado por el sextil entre Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario, un aspecto que potencia la comunicación profunda, el pensamiento estratégico y la capacidad de revelación personal.
A este clima se suma la Luna en Acuario, que aporta apertura mental y disposición para conectar con los demás desde una mirada más libre y auténtica.
El sextil de Mercurio con Plutón favorece una mente perceptiva y articulada, capaz de abordar temas complejos con claridad y profundidad. Es un tránsito ideal para investigar, planificar y comunicar ideas con poder e influencia, manteniendo la empatía y la sensibilidad en el intercambio.
La energía acuariana de la Luna refuerza la intuición, la originalidad y el deseo de establecer vínculos genuinos. En paralelo, la presencia del Sol, Marte y Lilith en Escorpio intensifica la capacidad de introspección, transformación y acción estratégica, invitando a sanar viejas emociones y enfocarse en lo esencial.
Sagitario y Acuario sentirán con fuerza este sextil, impulsando descubrimientos y conversaciones reveladoras.
Escorpio y Piscis estarán movilizados por la energía de Marte, Lilith y el Sol, que aviva la pasión y la búsqueda de profundidad emocional.
Libra y Cáncer, por su parte, percibirán la influencia lunar, propiciando encuentros significativos y vínculos auténticos.
Cómo están los planetas hoy
El jueves 30 de octubre de 2025 presenta un cielo dominado por el movimiento y la reflexión interior:
Sol, Marte y Lilith avanzan por Escorpio, impulsando la transformación personal.
Mercurio transita Sagitario, promoviendo la expansión del pensamiento.
Venus continúa en Libra, reforzando la armonía en los vínculos.
La Luna recorre Acuario, inspirando apertura e independencia.
Júpiter permanece en Cáncer, favoreciendo la protección emocional y familiar.
Saturno, Neptuno y el Nodo Norte retrogradan en Piscis, invitando a la revisión de sueños, intuiciones y caminos espirituales.
Urano sigue retrógrado en Géminis, generando replanteos mentales y cambios en la forma de comunicar.
Plutón, directo en Acuario, marca un tiempo de revelaciones colectivas y transformaciones profundas.
El clima general del día combina introspección, comunicación profunda y transformación emocional, ideal para dialogar, investigar y tomar decisiones conscientes que impulsen el crecimiento personal.
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00