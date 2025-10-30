El cielo de este jueves 30 de octubre de 2025 está marcado por el sextil entre Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario, un aspecto que potencia la comunicación profunda, el pensamiento estratégico y la capacidad de revelación personal.

A este clima se suma la Luna en Acuario, que aporta apertura mental y disposición para conectar con los demás desde una mirada más libre y auténtica.

El sextil de Mercurio con Plutón favorece una mente perceptiva y articulada, capaz de abordar temas complejos con claridad y profundidad. Es un tránsito ideal para investigar, planificar y comunicar ideas con poder e influencia, manteniendo la empatía y la sensibilidad en el intercambio.

La energía acuariana de la Luna refuerza la intuición, la originalidad y el deseo de establecer vínculos genuinos. En paralelo, la presencia del Sol, Marte y Lilith en Escorpio intensifica la capacidad de introspección, transformación y acción estratégica, invitando a sanar viejas emociones y enfocarse en lo esencial.

Sagitario y Acuario sentirán con fuerza este sextil, impulsando descubrimientos y conversaciones reveladoras.

Escorpio y Piscis estarán movilizados por la energía de Marte, Lilith y el Sol, que aviva la pasión y la búsqueda de profundidad emocional.

Libra y Cáncer, por su parte, percibirán la influencia lunar, propiciando encuentros significativos y vínculos auténticos.

Cómo están los planetas hoy

El jueves 30 de octubre de 2025 presenta un cielo dominado por el movimiento y la reflexión interior:

Sol, Marte y Lilith avanzan por Escorpio , impulsando la transformación personal.

Mercurio transita Sagitario , promoviendo la expansión del pensamiento.

Venus continúa en Libra , reforzando la armonía en los vínculos.

La Luna recorre Acuario , inspirando apertura e independencia.

Júpiter permanece en Cáncer , favoreciendo la protección emocional y familiar.

Saturno, Neptuno y el Nodo Norte retrogradan en Piscis , invitando a la revisión de sueños, intuiciones y caminos espirituales.

Urano sigue retrógrado en Géminis , generando replanteos mentales y cambios en la forma de comunicar.

Plutón, directo en Acuario, marca un tiempo de revelaciones colectivas y transformaciones profundas.

El clima general del día combina introspección, comunicación profunda y transformación emocional, ideal para dialogar, investigar y tomar decisiones conscientes que impulsen el crecimiento personal.

