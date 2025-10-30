TEMAS DE HOY:
Horóscopo del jueves: Sagitario y Acuario, los más movilizados por el sextil Mercurio-Plutón

El tránsito de Mercurio en Sagitario en sextil con Plutón en Acuario favorece el pensamiento profundo, las conversaciones honestas y la claridad mental

Silvia Sanchez

30/10/2025 11:33

Imagen referencial. Captura RR.SS.
El cielo de este jueves 30 de octubre de 2025 está marcado por el sextil entre Mercurio en Sagitario y Plutón en Acuario, un aspecto que potencia la comunicación profunda, el pensamiento estratégico y la capacidad de revelación personal.

A este clima se suma la Luna en Acuario, que aporta apertura mental y disposición para conectar con los demás desde una mirada más libre y auténtica.

El sextil de Mercurio con Plutón favorece una mente perceptiva y articulada, capaz de abordar temas complejos con claridad y profundidad. Es un tránsito ideal para investigar, planificar y comunicar ideas con poder e influencia, manteniendo la empatía y la sensibilidad en el intercambio.

La energía acuariana de la Luna refuerza la intuición, la originalidad y el deseo de establecer vínculos genuinos. En paralelo, la presencia del Sol, Marte y Lilith en Escorpio intensifica la capacidad de introspección, transformación y acción estratégica, invitando a sanar viejas emociones y enfocarse en lo esencial.

Sagitario y Acuario sentirán con fuerza este sextil, impulsando descubrimientos y conversaciones reveladoras.

Escorpio y Piscis estarán movilizados por la energía de Marte, Lilith y el Sol, que aviva la pasión y la búsqueda de profundidad emocional.

Libra y Cáncer, por su parte, percibirán la influencia lunar, propiciando encuentros significativos y vínculos auténticos.

Cómo están los planetas hoy

El jueves 30 de octubre de 2025 presenta un cielo dominado por el movimiento y la reflexión interior:

  • Sol, Marte y Lilith avanzan por Escorpio, impulsando la transformación personal.

  • Mercurio transita Sagitario, promoviendo la expansión del pensamiento.

  • Venus continúa en Libra, reforzando la armonía en los vínculos.

  • La Luna recorre Acuario, inspirando apertura e independencia.

  • Júpiter permanece en Cáncer, favoreciendo la protección emocional y familiar.

  • Saturno, Neptuno y el Nodo Norte retrogradan en Piscis, invitando a la revisión de sueños, intuiciones y caminos espirituales.

  • Urano sigue retrógrado en Géminis, generando replanteos mentales y cambios en la forma de comunicar.

  • Plutón, directo en Acuario, marca un tiempo de revelaciones colectivas y transformaciones profundas.

El clima general del día combina introspección, comunicación profunda y transformación emocional, ideal para dialogar, investigar y tomar decisiones conscientes que impulsen el crecimiento personal.

