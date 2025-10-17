Octubre es el mes de los reencuentros: Estos signos podrían volver con su ex

Octubre no solo trae consigo el aroma a calabaza y la promesa de Samhain (Halloween), sino también una famosa teoría viral que se ha apoderado de las redes sociales: "El mes en que los ex regresan". Astrólogos y seguidores de la espiritualidad afirman que la energía de esta época propicia el cierre de ciclos kármicos, empujando a las almas a resolver asuntos pendientes, incluso con parejas del pasado.

Si has notado que el recuerdo de alguien especial del pasado te ronda más de lo normal, la explicación podría estar en la alineación cósmica. Muchos ciclos tienden a cerrarse antes de que los velos entre mundos se adelgacen, lo que facilita que las almas busquen el cierre, según publica el portal Notigram.

Signos más propensos al reencuentro

Según la teoría astrológica que circula, algunos signos del zodíaco sentirán la energía de la nostalgia y las segundas oportunidades con mayor intensidad este octubre:

Para Escorpio, el pasado siempre es un tema poderoso. Este mes podría revivir una conexión intensa que nunca se cerró del todo. La nostalgia y una oportunidad inesperada podrían forzar un regreso, ya sea tuyo o de la otra persona.

Libra, con el Sol brillando sobre su signo, está en un momento de evaluación emocional profunda. Buscará respuestas, justicia emocional y, por qué no, una segunda oportunidad. Si la expareja demuestra más equilibrio, no te costará dar el paso.

Cáncer es uno de los signos que más se aferran al amor verdadero. El cosmos pondrá de frente esa historia inconclusa. La clave de la reconciliación estará en el perdón, siendo la Luna Llena del 17 un punto de inflexión.

Para Tauro, la comodidad y la estabilidad del pasado resultan muy tentadoras. Una llamada, una canción o un recuerdo podrían encender una vieja chispa. ¡Cuidado! Discierne si es amor genuino o solo deseo disfrazado de afecto.

Piscis es un alma que ama más allá del tiempo. Un mensaje perdido puede reabrir el portal del regreso, activando vínculos que parecían dormidos, lo que siempre traerá consigo un aprendizaje necesario.

Amor vs. Ego: La importancia de la intuición

Es fundamental recordar que no todos los reencuentros buscan necesariamente reavivar la relación. Muchas de estas "vueltas" kármicas tienen como único objetivo el cierre definitivo de un ciclo, permitiendo a ambas partes avanzar con el alma ligera.

Los expertos sugieren que es crucial que la intuición guíe estos reencuentros. Antes de reabrir la puerta, hay que discernir si la fuerza que te atrae es el amor verdadero o, simplemente, el ego disfrazado de romance. Escucha tu voz interior para entender si la visita del pasado es una bendición o una lección final.

