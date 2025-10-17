Investigan la muerte de una bebé de 7 meses; la madre dice que la dejó al cuidado de una amiga

La menor fue trasladada a un centro médico con dificultades respiratorias, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. La madre afirmó que dejó a la niña al cuidado de su amiga para ir a trabajar.
17/10/2025 9:56
El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Yoshiro Armedia, informó este jueves que la madre relató que dejó a la menor al cuidado de su amiga para ir a trabajar y, al regresar de su jornada laboral, encontró a la menor con problemas respiratorios.
“Ella menciona que dejó a su hija al cuidado de una amiga para ir a trabajar y, al retornar, notó que presentaba dificultades para respirar. En ese sentido, la mamá la llevó a un nosocomio; sin embargo, llegó sin signos vitales”, manifestó Armedia.
La Felcc realizó el levantamiento legal del pequeño cuerpo y dio inicio a las investigaciones. Preliminarmente se conoce que la infanta habría fallecido a causa de un cuadro de neumonía, aunque las autoridades continuarán con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del deceso.
