Investigan la muerte de una bebé de 7 meses; la madre dice que la dejó al cuidado de una amiga

El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Yoshiro Armedia, informó este jueves que la madre relató que dejó a la menor al cuidado de su amiga para ir a trabajar y, al regresar de su jornada laboral, encontró a la menor con problemas respiratorios.

“Ella menciona que dejó a su hija al cuidado de una amiga para ir a trabajar y, al retornar, notó que presentaba dificultades para respirar. En ese sentido, la mamá la llevó a un nosocomio; sin embargo, llegó sin signos vitales”, manifestó Armedia.

La Felcc realizó el levantamiento legal del pequeño cuerpo y dio inicio a las investigaciones. Preliminarmente se conoce que la infanta habría fallecido a causa de un cuadro de neumonía, aunque las autoridades continuarán con las diligencias para determinar las circunstancias exactas del deceso.

