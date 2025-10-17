Un joven fue atropellado por un auto y luego asaltado por un grupo de delincuentes en Argentina. El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad del barrio. La víctima caminaba hacia la parada de colectivos cuando fue embestida desde atrás por un vehículo en el que iban al menos cinco personas.

En las imágenes se observa cómo, después del choque, los ladrones bajaron del auto, lo golpearon y le robaron sus pertenencias. Se llevaron su celular, billetera, mochila, gorra y zapatillas. El joven, llamado Brian, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y un esguince en la pierna porque el auto le pasó por encima.

"Salí de mi casa para ir a trabajar y el auto me chocó de atrás. Me levantó y caí en la vereda", contó Brian a medios locales. Dijo que tuvo mucho miedo al ver que los delincuentes estaban armados. "Pensé que me iban a disparar", agregó.

Los vecinos de la zona contaron que este tipo de robos ya pasó varias veces. Dicen que se trata de la misma banda, conocida como "la banda del auto rojo", y que hay otros videos que muestran ataques parecidos.

La policía está investigando lo ocurrido y revisa las imágenes de las cámaras para tratar de identificar a los delincuentes. Los vecinos piden más seguridad y patrullajes en la zona para evitar nuevos robos.

