Ramiro Vaca alista su regreso: “Volver para seguir escribiendo mi historia”

El mediocampista boliviano Ramiro Vaca compartió un emotivo video en sus redes sociales luego de conocerse el fallo de la Conmebol, que lo sancionó con ocho meses de suspensión por un caso de dopaje.

El jugador, que ya cumplió cinco meses, podrá volver a las canchas en enero de 2026 con su club Bolívar y con la Selección Nacional.

“Pasé meses difíciles, meses en los que me juzgaron por algo que nunca hice, algo fuera de mi control”, expresó Vaca en el video, acompañado por imágenes de entrenamientos en solitario, goles con la Verde y Bolívar, y reacciones de fanáticos y streamers.

“En el silencio del entrenamiento, sin cámaras, sin aplausos, volví a encontrarme conmigo mismo”, dijo. También resaltó el aprendizaje que le dejó esta etapa: “No todo fue oscuridad. En esos momentos aprendí quién está contigo de verdad”.

“Hoy, con la verdad de mi lado, regreso más fuerte, más maduro, con la cabeza limpia y con el mismo amor por el fútbol que cuando era un niño”. Subrayó que no se trata solo de volver a jugar, sino de recuperar la alegría por lo que ama hacer: “Cuando la verdad se impone, solo queda una cosa por hacer: volver a jugar y volver a ser feliz”.

“Volver para disfrutar, volver para creer y volver para seguir escribiendo mi historia”. Con su regreso programado para 2026, Vaca ya se empieza a preparar para retomar su carrera.

