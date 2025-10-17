"Seguiremos este camino": La opinión de Villegas sobre el ascenso de Bolivia en el Ranking FIFA

Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana de fútbol, se pronunció sobre la reciente actualización del Ranking FIFA, en la que Bolivia escaló un puesto, pasando del 77 al 76.

“Bien en todo caso, porque hemos subido un puesto. Lo que es para mejorar, siempre es bueno. Vamos a seguir en este camino”, afirmó Villegas. El entrenador resaltó que la victoria ante Jordania fue fruto de un buen trabajo del equipo, aunque recordó que en el fútbol “ojalá se pudiera ganar siempre”.

Villegas destacó que este pequeño ascenso es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de la selección, y enfatizó la importancia de mantener la continuidad en los entrenamientos y partidos para seguir mejorando en el ranking mundial.

