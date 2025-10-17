Después de la doble fecha FIFA de octubre, en la que Bolivia venció a Jordania y cayó ante Rusia, la selección nacional logró escalar un puesto en la clasificación mundial de la FIFA, pasando del lugar 77 al 76. Este leve ascenso representa un avance en el proceso de preparación rumbo al repechaje intercontinental por un cupo al próximo Mundial.

Sin embargo, esta posición todavía no le permite acceder directamente a la final del repechaje. Para que eso ocurra, Bolivia necesita que Gabón, una selección africana actualmente por debajo en el ranking, logre clasificar como representante de África. Si se da ese escenario, el combinado nacional podría avanzar directamente a la instancia decisiva del repechaje.

Por ahora, con el puesto 76, Bolivia se ubica en la fase de semifinales del repechaje y deberá disputar dos encuentros para intentar asegurar su boleto al Mundial. Entre sus posibles rivales se encuentran Emiratos Árabes Unidos o Irak (de Asia), y Costa Rica o Curazao (de la Concacaf).

El “milagro” que anhelan los bolivianos es que Gabón avance y no lo hagan selecciones como Congo, Nigeria o Camerún, que se encuentran por encima de Bolivia en la tabla FIFA. De momento, el equipo nacional se mantiene expectante, consciente de que cada punto y cada gol podrían marcar la diferencia en su camino hacia el sueño mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play