TEMAS DE HOY:
Juan Óscar Alfaro Alexis Atraco a mano armada

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia escala a la posición 76 del nuevo Ranking FIFA tras vencer a Jordania

Tras vencer a Jordania en la doble fecha FIFA, la selección boliviana subió una posición en el ranking, aunque aún depende de un “milagro” para avanzar directamente a la final del repechaje rumbo al Mundial. 

Martin Suarez Vargas

17/10/2025 9:37

Selección boliviana de fútbol. Foto: La Verde FBF.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Después de la doble fecha FIFA de octubre, en la que Bolivia venció a Jordania y cayó ante Rusia, la selección nacional logró escalar un puesto en la clasificación mundial de la FIFA, pasando del lugar 77 al 76. Este leve ascenso representa un avance en el proceso de preparación rumbo al repechaje intercontinental por un cupo al próximo Mundial.

Sin embargo, esta posición todavía no le permite acceder directamente a la final del repechaje. Para que eso ocurra, Bolivia necesita que Gabón, una selección africana actualmente por debajo en el ranking, logre clasificar como representante de África. Si se da ese escenario, el combinado nacional podría avanzar directamente a la instancia decisiva del repechaje.

Por ahora, con el puesto 76, Bolivia se ubica en la fase de semifinales del repechaje y deberá disputar dos encuentros para intentar asegurar su boleto al Mundial. Entre sus posibles rivales se encuentran Emiratos Árabes Unidos o Irak (de Asia), y Costa Rica o Curazao (de la Concacaf).

El “milagro” que anhelan los bolivianos es que Gabón avance y no lo hagan selecciones como Congo, Nigeria o Camerún, que se encuentran por encima de Bolivia en la tabla FIFA. De momento, el equipo nacional se mantiene expectante, consciente de que cada punto y cada gol podrían marcar la diferencia en su camino hacia el sueño mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD