Elecciones en Blooming: Cronenbold recurrirá a la vía legal tras ser inhabilitado

Mario Cronenbold anunció que tomará acciones legales luego de ser inhabilitado por el comité electoral para postularse como candidato a la presidencia del club Blooming.

A través de declaraciones públicas, expresó su rechazo a la decisión, calificándola como injusta y asegurando que su equipo de abogados ya trabaja en los procedimientos legales para revertir la medida. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a tomar acciones legales”, afirmó con firmeza.

Cronenbold cuestionó duramente el papel del comité electoral, señalando que su actuación ha sido parcializada. “La federación debería ser un veedor de tus elecciones, pero resulta que ahora el comité electoral es el que define”, criticó, sugiriendo una falta de transparencia en el proceso.

El exalcalde también puso en duda la validez de la candidatura de Sebastián Peña, actual aspirante al cargo, señalando que no se cumplió con el debido proceso para habilitarlo.

Recordó que, según los estatutos, se debe convocar a una asamblea 45 días antes de la finalización del mandato del directorio, que culminó el pasado 15 de septiembre. “Ese informe debe ser aprobado por mayoría. El que avala si Peña cumple es su gerente, que es su empleado. Él no va a poner que no lo hace”, cuestionó.

A pesar de las trabas legales, Cronenbold continúa con su campaña y ya anticipó algunos nombres de peso que formarían parte de su proyecto deportivo. Mencionó como posibles refuerzos a Felipe Caicedo, Teófilo Gutiérrez y Paolo Guerrero, todos jugadores de trayectoria internacional.

“Hablando con las empresas que nos están apoyando, hay la posibilidad de traer tres o cuatro jugadores de jerarquía”, aseguró.

