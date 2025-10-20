TEMAS DE HOY:
Convocatoria de “Pato” Rodríguez a La Verde: esto dice Villegas

El entrenador de la selección boliviana analiza la posible inclusión del jugador argentino naturalizado boliviano.

Martin Suarez Vargas

20/10/2025 13:47

Foto: Patricio en el partido de Bolívar contra Blooming en el estadio de Real Santa Cruz, en el círculo Óscar Villegas DT de la selección en diálogo con la prensa. Imágenes de redes sociales y la Red Uno.

Escuchar esta nota

Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana, se refirió a la posible convocatoria de Patricio Rodríguez, más conocido como “Pato” Rodríguez, para los próximos compromisos de La Verde en el mes de noviembre contra Corea del Sur y Japón.

“No lo sé todavía, hay que analizar muchísimas cosas. En todo caso, ya prácticamente hace bastante días se han hecho los visados para los amistosos de Corea y Japón; teníamos que basarnos en eso. Pero vamos a ver, analizar. En todo caso, estoy muy contento con los jóvenes que han logrado este repechaje”, declaró Villegas.

El entrenador enfatizó que la inclusión de Rodríguez dependerá de varios factores, pero destacó el compromiso y desempeño de los jugadores jóvenes que consiguieron el repechaje, mostrando optimismo por la preparación del equipo de cara a los próximos partidos internacionales.

