Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana, se refirió a la posible convocatoria de Patricio Rodríguez, más conocido como “Pato” Rodríguez, para los próximos compromisos de La Verde en el mes de noviembre contra Corea del Sur y Japón.

“No lo sé todavía, hay que analizar muchísimas cosas. En todo caso, ya prácticamente hace bastante días se han hecho los visados para los amistosos de Corea y Japón; teníamos que basarnos en eso. Pero vamos a ver, analizar. En todo caso, estoy muy contento con los jóvenes que han logrado este repechaje”, declaró Villegas.

El entrenador enfatizó que la inclusión de Rodríguez dependerá de varios factores, pero destacó el compromiso y desempeño de los jugadores jóvenes que consiguieron el repechaje, mostrando optimismo por la preparación del equipo de cara a los próximos partidos internacionales.

