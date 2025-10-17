“Fue una contaminación en un suplemento”, explicó Jorge del Solar sobre la sanción a Vaca

El vicepresidente del Club Bolívar, Jorge del Solar, se pronunció públicamente tras conocerse la sanción de ocho meses impuesta por la Conmebol al mediocampista Ramiro Vaca, luego de haber dado positivo en un control antidopaje durante un partido de la Copa Libertadores.

“Es primera vez que nos toca algo parecido, ha sido un doloroso aprendizaje para todos”, afirmó. Contó que desde que se enteraron de la suspensión de Vaca, actuaron con responsabilidad y contrataron un bufete de abogados especialistas en derecho deportivo y casos de dopaje.

El vicepresidente explicó que, según la defensa, Vaca no consumió ninguna sustancia prohibida de forma intencional. Se trató de una contaminación en un suplemento, algo que ni el jugador, ni los médicos, ni los nutricionistas podían saber.

Sobre la posibilidad de apelar, Del Solar dijo que primero esperan la justificación oficial de la sanción. “El gran problema que tenemos es que el tiempo que requiere este tipo de proceso es tan largo que posiblemente cuando mandemos alguna intención de reducción ya la sanción estaría por terminar”, señaló.

También informó que Ramiro podrá volver a entrenar con el equipo desde noviembre. “Estoy seguro que Ramiro va a volver a su nivel rápido”, dijo. Mientras duró la sanción provisional, el jugador entrenó por su cuenta, ya que no podía hacerlo con el resto del equipo.

En otro tema, el vicepresidente celeste informó que se prevé que el nuevo estadio del Club Bolívar esté listo para diciembre de 2026.

