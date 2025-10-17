TEMAS DE HOY:
Deportes

"Nos aportará muchísimo": Villegas celebra el regreso de Ramiro Vaca al fútbol

El director técnico de la selección nacional se mostró satisfecho por el próximo retorno de Ramiro Vaca quien estará disponible para disputar el repechaje en el mes de marzo.

Martin Suarez Vargas

17/10/2025 13:02

Óscar Villegas, director técnico de la selección boliviana y en el círculo, Ramiro Vaca. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Esta mañana, la delegación de la selección boliviana retornó de Moscú luego de disputar el partido contra Rusia en la doble fecha FIFA, y el director técnico Óscar Villegas se pronunció sobre el regreso de Ramiro Vaca al fútbol.

“Estamos muy contentos por esa noticia. Cuando sabes que hay un jugador inocente y le dan ocho meses de sanción, es injusto. Pero de lo malo siempre hay que sacar lo bueno”, afirmó Villegas. El entrenador también expresó que en los últimos tiempos, la selección tuvo que afrontar los compromisos sin jugadores clave como Efraín, Arroyo y con lesionados como Moisés Paniagua.

Villegas destacó que la sanción permitió observar el desempeño de otros futbolistas, como Timorán y Zabala, y subrayó que la vuelta de Vaca llega en un momento importante para reforzar el equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

