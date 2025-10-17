¿Nuevo amor? Cazzu desata rumores en medio de su disputa con Nodal

Mientras continúa el revuelo mediático por su separación de Christian Nodal y la crianza de su hija Inti, Cazzu parece estar encontrando un nuevo equilibrio emocional en medio de su gira internacional. Según trascendió en medios internacionales, la cantante estaría iniciando un vínculo especial con su bailarín Gonzalo Gerber, quien forma parte de su equipo en el tour de Latinaje, su más reciente y exitoso álbum.

La artista argentina se encuentra actualmente en México, específicamente en Guadalajara, donde continúa presentando su show junto al mismo equipo que la acompañó en el Movistar Arena de Buenos Aires. En esta nueva etapa, Cazzu ha optado por una puesta en escena distinta: a diferencia de años anteriores, ahora está rodeada por bailarines hombres, en sintonía con la narrativa del disco, que aborda el desamor y la traición.

Entre esos bailarines se encuentra Gonzalo Gerber, quien ha llamado la atención no solo por su talento en el escenario, sino por la cercanía que mantiene con la intérprete. Aunque no se trata de una relación formal, se habla de una conexión especial entre ambos que podría evolucionar con el tiempo.

¿Cazzu le da una nueva oportunidad al amor?

“Estaría iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos. Me dicen excelente relación, acercamiento, empatías, charlas... Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”, dijo Karina Iávicoli en Intrusos de la cadena América TV.

Esta aproximación ocurre en medio de una disputa pública y legal entre Cazzu y Christian Nodal, marcada por declaraciones cruzadas sobre la manutención y convivencia con su hija Inti. Nodal ha asegurado que cumple con sus responsabilidades como padre y que incluso se le ha impedido ver a la menor. Por su parte, la cantante ha respondido desde el escenario, hablando de una lucha “contra la injusticia” y reafirmando que no recibe apoyo del intérprete de “Adiós amor”.

La tensión escaló cuando se mencionaron posibles contradicciones en las versiones que ambos han dado sobre su relación y su dinámica como padres. Mientras Nodal insiste en que ha buscado acercarse a la menor, Cazzu ha mantenido una postura firme, enfocada en su carrera y en el bienestar de su retoño.

Cazzu derrocha química con el bailarín Gonzalo Gerber

En este contexto, la cercanía con Gonzalo Gerber ha despertado el interés de la prensa, no solo por lo que representa emocionalmente para Cazzu, sino por el contraste con el momento que atraviesa con Nodal. La química entre ambos se ha hecho evidente en el escenario, y aunque no hay confirmación oficial, muchos ya especulan sobre una posible historia en desarrollo.

Con esta nueva etapa profesional y personal, la cantautora demuestra que el arte puede ser refugio, y que incluso en medio de la tormenta, hay espacio para nuevas conexiones, afectos y posibilidades amorosas.

Mira la programación en Red Uno Play