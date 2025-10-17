Conocido periodista mexicano fallece tras ser arrollado por un vehículo

El reconocido periodista José Martínez, de 69 años, falleció este viernes tras ser arrollado por un auto deportivo durante la Carrera Panamericana, que recorría el territorio michoacano.

El incidente ocurrió a la altura del municipio de Charo, cuando un vehículo se salió de la pista y embistió a un grupo de personas.

Nueve personas lesionadas

En el accidente carretero fueron lesionadas nueve personas las cuales sufrieron distintos golpes, siendo la persona que resultó con más daños el reportero José Martínez, más conocido como El Pepón.

Martínez fue atendido minutos después de ser atropellado y luego trasladado a un hospital de la ciudad de Morelia.

José Martínez contaba con una amplia trayectoria en medios electrónicos y formaba parte de una familia ligada históricamente al periodismo. Su padre fue uno de los pioneros de la televisión mexicana, y actualmente la familia mantiene el medio de comunicación Grupo Marmor.

