Internacional

¡Se soltó el toro! El animal atacó a ciudadanos y vehículos en Perú

Según las imágenes de un cámara de seguridad, el animal comenzó a correr descontrolado.

Charles Muñoz Flores

17/10/2025 16:57

Toro descontrolado causa pánico en la provincia de Virú y daña vehículos. FOTO: Tomada de internet. (Imagen referencial)
Provincia de Virú, Perú

Vecinos del sector Los Ángeles, en la provincia de Virú, Perú, vivieron momentos de terror cuando un toro que se habría escapado de un corral apareció en plena carretera, corriendo de manera descontrolada y poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos y vehículos.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad y difundidas por RPP, el animal primero embistió la parte delantera de un vehículo, rompiendo la luna del mismo, y continuó su camino hasta cruzarse con un camión de carga. Afortunadamente, el toro se desvió antes de provocar un accidente mayor.

El incidente generó alarma entre los vecinos, quienes tuvieron que buscar refugio para evitar ser alcanzados por el animal. En uno de los momentos más críticos, un vendedor de pan estuvo a punto de ser embestido, pero logró escapar ileso.

A continuación, el video:

 

